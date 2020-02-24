مصر تكشف تفاصيل لقاء السيسي برؤساء المخابرات العرب

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رؤساء أجهزة المخابرات بالدول العربية المشاركين في "المنتدى العربي الاستخباري" بالقاهرة، حيث بحث معهم مواجهة الإرهاب والتطرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى، خاصةً مع تزايد حدة الأزمات المتعددة والتحديات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وكذا الساحتين الدولية والإقليمية، والتي تنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الدول العربية ومستقبل شعوبها، مؤكداً في هذا السياق دعم مصر لكافة المبادرات التي من شأنها أن تعزز التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد مناقشة أبرز الموضوعات التي تم تناولها في إطار المنتدى، خاصةً مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة، وكذلك أفضل الممارسات والسبل للمواجهة الفعالة لتلك التهديدات على نحو شامل يراعي الأبعاد والخصوصيات التنموية والاجتماعية والثقافية للدول العربية، ويحقق لها الأمن والاستقرار.

وعقد في القاهرة قبل يومين منتدى لرؤساء أجهزة مخابرات الدول العربية شارك فيه رؤساء المخابرات بالدول العربية لمناقشة سبل مكافحة الإرهاب والتطرف.