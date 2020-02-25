إلهام شاهين تعتذر.. هكذا نعى نجوم الفن بمصر حسني مبارك

فور الإعلان عن وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ92 عاماً، حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الراحل.

وعبّر بعض الفنانين بكلمات حزينة عما يدور بداخلهم تجاه الرئيس الراحل الذي ظل رئيسا لمصر لـ30 عاماً قبل أن يتنحى عن منصبه قبل 9 سنوات.

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إلهام شاهين حرصت على توجيه رسالة "اعتذار" إلى الرئيس الأسبق عبر حسابها على تطبيق "انستغرام"، حيث أكدت مبارك كان "شخصية وطنية عظيمة"، مضيفةً "والحمدلله أنه ظل على قيد الحياة حتى ثبتت براءته هو وولديه من كافة التهم التي نسبت إليهم".

ووجّهت إلهام شاهين اعتذارها لمبارك عما "تعرض له من ظلم وعدم وفاء من قبل البعض"، إلا أنها أضافت أن "الأغلبية تحبه وتحترمه وتقدر وطنيته وإنجازاته لمصر"، معتبرة أنه "لا يوجد حاكم في الكون اتفق الجميع عليه".

كما وجّهت له الشكر على ما أسمته بـ"الموقف الشجاع حينما تنحى عن الحكم، للحفاظ على حياة المصريين" في أحداث 25 يناير/كانون الثاني 2011. وأضاف أن مبارك "لم يترك وقتها مصر بل أصر على أن يموت على أرضها وتعلم منه الجميع الشجاعة والانتماء للوطن، وفي الوقت الحالي لن توفيه الكلمات حقه".

رجاء الجداوي ومنة فضالي وغادة عبد الرازق ورامي صبري ونسرين أمين حرصوا أيضاً على توجيه كلمات التعازي إلى الجميع في وفاة الرئيس الأسبق، داعين له بالرحمة.

وكذلك عمرو دياب الذي غرد عبر "تويتر" قائلاً "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.. تغمده الله برحمته وألهمهم الصبر والسلوان".

من جانبه، علّق أحمد فلوكس على حالة الانقسام التي حدثت لدى البعض عند سماع نبأ وفاة الرئيس السابق، مؤكداً أن الراحل "في دار الحق ولا يستحق سوى دعاء محبيه وصمت المختلفين معه إن لم يستطيعوا أن يقولوا خيراً".

من جهتها، ذكرت صابرين أن مبارك "ظل على قيد الحياة ليسمع آخر حكم ببراءته هو وأبناؤه من التهم الموجهة إليهم، لتودعه وتدعو له".

في نفس السياق، أكدت زينة احترامها للراحل الكبير، وستعلم أبناءها وأبناء أخواتها حب مبارك، وستخبرهم أنه "كان رجلا عظيماً، مضيفةً: "لن ننساك أبداً.. مع السلامة وستبقى في القلب".

الفنانة أحلام نعت الرئيس الراحل أيضاً قائلة "رحم الله نسر مصر قائد القوات الجوية الرئيس السابق حسني مبارك.. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك".