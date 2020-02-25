القادة والزعماء يشيدون بمواقف مبارك

أثارت وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الثلاثاء، ردود أفعال من القادة والزعماء، الذين بادروا للتأكيد على مواقف الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك، وتقديم العزاء للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبعث سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، الثلاثاء، ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس السيسي في وفاة مبارك.

كما أرسل ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة برقيتي تعزية بوفاة مبارك للرئيس المصري السيسي وأسرة الرئيس الأسبق.

أمين جامعة الدول العربية: مبارك لعب دورا تاريخيا

ونعى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ببالغ الحزن والأسى "مبارك قائدا عسكرياً بارزاً لعب دوراً تاريخياً في سبيل استعادة مصر كرامتها العسكرية والوطنية في حرب أكتوبر ٧٣ ثم رئيساً للجمهورية عمل بإخلاص وتفان ووطنية من أجل تحقيق السلام والتنمية في مصر وعموم منطقة الشرق الأوسط، وكان مخلصاً للعروبة وللقضية الفلسطينية وداعماً صلباً للجامعة العربية ودورها وصاحب مواقف عروبية يذكرها التاريخ".

وأعرب الأمين العام عن خالص عزائه في وفاة الرئيس مبارك، وعن صادق مواساته لأسرة الراحل.

وإلى ذلك، أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، بمواقف مبارك، في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لنيل حقوقه في الحرية والاستقلال، حسب بيان صدر عن مكتبه.

ونعى عباس، مبارك الذي توفي، الثلاثاء، وبعث رسالة تعزية إلى الرئيس المصري السيسي ولعائلة مبارك.

أمير الكويت والحريري يعزيان برحيل مبارك

كما بادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتعزية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوفاة مبارك.

ونعى رئيس وزراء لبنان السابق، سعد الحريري، على تويتر، الراحل مبارك.

وغرد الحريري: "أحر التعازي القلبية للقيادة المصرية ولعائلة الفقيد الكبير. برحيل مبارك تنطوي حقبة من تاريخ مصر والأمة العربية حفلت بالإنجازات والإخفاقات على حد سواء، وتركت بصمات من التطور والحداثة في مختلف المجالات. مبارك كان صديقا وفيا للبنان وعلامة مضيئة من علامات التضامن العربي".

الإمارات: مبارك صاحب مواقف وطنية

وقالت الإمارات إن العالم العربي فقد مبارك، الذي وافته المنية صباح الثلاثاء، واصفة إياه بأنه "صاحب المواقف الوطنية والتاريخية".

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على "تويتر": "فقد العالم العربي اليوم رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة".

وقال قرقاش إن مبارك "تميز بالحكمة والشجاعة. ودوره في معركة تحرير دولة الكويت وأزمات عديدة طالت الوطن العربي، يحفظه التاريخ".

وتوفي مبارك، الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاماً. وذكرت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق لـ"العربية.نت" أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس شرق القاهرة.

وقالت المصادر إن الرئيس الأسبق كان يرقد في العناية المركزة وتدهورت حالته الصحية، فجر الثلاثاء، وأبلغ الأطباء الأسرة أن حالته حرجة جدا بعد توقف أغلب أجهزة الجسم الحيوية عن العمل، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.