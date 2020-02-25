القادة والزعماء يشيدون بمواقف مبارك

أثارت وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الثلاثاء، ردود أفعال من القادة والزعماء، الذين بادروا للتأكيد على مواقف الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك، وتقديم العزاء للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبعث سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، الثلاثاء، ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس السيسي في وفاة مبارك.

وأشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، بمواقف الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك، في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لنيل حقوقه في الحرية والاستقلال، حسب بيان صدر عن مكتبه.

ونعى عباس، مبارك الذي توفي، الثلاثاء، وبعث رسالة تعزية إلى الرئيس المصري السيسي ولعائلة مبارك.

أمير الكويت والحريري يعزيان برحيل مبارك

كما بادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتعزية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوفاة مبارك.

ونعى رئيس وزراء لبنان السابق، سعد الحريري، على تويتر، الراحل مبارك.

وغرد الحريري: "أحر التعازي القلبية للقيادة المصرية ولعائلة الفقيد الكبير. برحيل مبارك تنطوي حقبة من تاريخ مصر والأمة العربية حفلت بالإنجازات والإخفاقات على حد سواء، وتركت بصمات من التطور والحداثة في مختلف المجالات. مبارك كان صديقا وفيا للبنان وعلامة مضيئة من علامات التضامن العربي".

الإمارات: مبارك صاحب مواقف وطنية

وقالت الإمارات إن العالم العربي فقد مبارك، الذي وافته المنية صباح الثلاثاء، واصفة إياه بأنه "صاحب المواقف الوطنية والتاريخية".

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على "تويتر": "فقد العالم العربي اليوم رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة".

وقال قرقاش إن مبارك "تميز بالحكمة والشجاعة. ودوره في معركة تحرير دولة الكويت وأزمات عديدة طالت الوطن العربي، يحفظه التاريخ".

وتوفي مبارك، الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاماً. وذكرت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق لـ"العربية.نت" أنه سيتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس شرق القاهرة.

وقالت المصادر إن الرئيس الأسبق كان يرقد في العناية المركزة وتدهورت حالته الصحية، فجر الثلاثاء، وأبلغ الأطباء الأسرة أن حالته حرجة جدا بعد توقف أغلب أجهزة الجسم الحيوية عن العمل، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.