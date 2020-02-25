مبارك عبَر 3 أزمات صحية.. الرابعة أودت بحياته

3 أزمات صحية تعرض لها الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك خلال توليه السلطة في مصر، فيما أودت الأزمة الرابعة بحياته بعد 9 سنوات من تنحيه عن حكم البلاد.

تعرض مبارك لأزمة صحية على الهواء مباشرة وأمام الملايين من شعبه خلال إلقائه خطابا سياسيا في مجلس الشعب، وذلك بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى في 19 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2003، حيث فوجئ النواب والحاضرون بالرئيس يصاب بإغماءة توقف بعدها عن الحديث، وهرع الأطباء بإنزاله من منصة البرلمان وإدخاله غرفة مجاورة لإسعافه.

بعد دقائق خرج الرئيس الأسبق وأكمل كلمته في البرلمان وتبين أنه أصيب بإجهاد وارتفاع في درجة الحرارة إثر نزلة برد، وقال الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة وقتها، إن مبارك أصيب بهبوط، وكان ضغطه منخفضا عندما أوقف خطابه.

في العام التالي 2004 خضع الرئيس الراحل لجراحة في ألمانيا لإزالة الغضروف بين الفقرتين الرابعة والخامسة من العمود الفقري

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة، وقتذاك، في تصريحات للصحافيين إن مبارك اجتاز الجراحة بنجاح، وكانت كل أجهزة الحيوية بحالة طيبة.

وفي عام 2010 عاد مبارك مجددا إلى ألمانيا لإجراء جراحة استئصال الحويصلة المرارية، وزائدة لحمية من الاثني عشر.

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وقبل أسابيع وبعد 9 سنوات من تنحيه عن حكم مصر تعرض الرئيس الراحل للأزمة الصحية الرابعة حيث خضع لجراحة في مستشفى المعادي العسكري نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

وكشف مصدر مقرب من الأسرة لـ "العربية.نت" أن العملية كانت بسبب فتاق قديم أدى إلى بعض المشكلات البسيطة في الأمعاء، ولفت إلى أن مبارك لن يمكث في مستشفى المعادي العسكري سوى أيام معدودة، لكن مبارك ظل في العناية المركزة طيلة تلك الفترة حتى وفاته صباح الثلاثاء.