بالصور.. تشييع حسني مبارك بجنازة عسكرية في حضور السيسي

شيع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الأربعاء في جنازة عسكرية حضرها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وكبار رجال الدولة.

ووصل جثمان مبارك في مروحية لمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس شرق العاصمة المصرية القاهرة، حيث تم أداء صلاة الجنازة، ثم بدأت المراسم في تمام الساعة الواحدة والنصف بإطلاق المدفعية، وبعدها حملت عربة تجرها الخيول جثمان الرئيس الأسبق تمهيدا لدفنه في مقابر العائلة بمنطقة كلية البنات بمنطقة مصر الجديدة.

وتقرر تخصيص صالة لكبار الزوار والمشيعين في مسجد المشير طنطاوي لتلقي العزاء في الرئيس الأسبق، فيما تم غلق عدد من الشوارع المجاورة والمؤدية إلى المنطقة.

يذكر أن الموت غيب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحية تعرض لها مؤخرا.

ونعت رئاسة الجمهورية في مصر مبارك ببيان واصفة إياه "كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

كما أعلنت الرئاسة حالة الحداد العام لمدة 3 أيام بدأت اليوم وتسمتر حتى الجمعة.