شاهد السيسي يعزي سوزان مبارك وأسرة الرئيس الراحل

قدّم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك خلال مراسم تشييع جثمان الأخير.

وصافح السيسي كلا من جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، عقب انتهاء الجنازة العسكرية، كما صافح السيدة سوزان مبارك قرينة مبارك وخديجة الجمال وهايدي راسخ، زوجتي علاء وجمال مبارك وعددا من أفراد الأسرة.

وشيع ظهر اليوم الأربعاء جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في جنازة عسكرية شارك فيها السيسي والرئيس الأسبق عدلي منصور وكبار رجال الدولة في مصر وعدد من الشخصيات العامة وآلاف المواطنين.

ووصل جثمان مبارك في مروحية لمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس شرق العاصمة المصرية القاهرة، حيث تم أداء صلاة الجنازة، ثم بدأت المراسم في تمام الساعة والواحدة والنصف، بإطلاق المدفعية، وبعدها حملت عربة تجرها الخيول جثمان الرئيس الأسبق الراحل تمهيدا لدفنه في مقابر العائلة بمنطقة كلية البنات بمنطقة مصر الجديدة.

كان الموت قد غيّب الموت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عاما، بعد وعكة صحيّة تعرّض لها مؤخرا.

وأعلنت الرئاسة المصرية حالة الحداد العام لمدة 3 أيام بدأت اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة.