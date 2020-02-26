هكذا ودعت سوزان مبارك رئيس مصر الأسبق

"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن" بتلك العبارة ودعت سوزان مبارك، سيدة مصر الأولى السابقة، الرئيس المصري الراحل حسني مبارك عن عمر ناهز 92 عاماً.

ونشرت سوزان نعيا لزوجها على صفحتها على فيسبوك عقب الإعلان عن وفاته رسميا صباح الثلاثاء. وكتبت: "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون... يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي".

كما أضافت أن "العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون".

حداد 3 أيام

يذكر أن جثمان الرئيس الراحل سيشيع الأربعاء من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس شرق القاهرة.

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت الثلاثاء الحداد 3 أيام لوفاة مبارك اعتبارا من اليوم.

كما نعته في بيان واصفة إياه "بأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية"، بحسب ما جاء في بيان النعي.

يشار إلى أن الرئيس الأسبق كان يرقد في العناية المركزة وتدهورت حالته الصحية، فجر الثلاثاء، وأبلغ الأطباء الأسرة أن حالته حرجة جدا بعد توقف أغلب أجهزة الجسم الحيوية عن العمل، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.