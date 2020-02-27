أصابه كورونا.. وفاة راعي المصالح الإيرانية لدى مصر

توفي الرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، هادي خسرو شاهي، الخميس، إثر إصابته بفيروس كورونا في مدينة قم وخضوعه للعلاج منذ أيام في مستشفى مسيح دانشفاري بالعاصمة طهران، وفق وكالة "إرنا".

وتولى خسرو شاهي منصب سفير إيران في الفاتيكان قبل أن يتولى رعاية بعثة المصالح الإيرانية في مصر منذ عام 2001 وحتى عام 2004.

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يذكر أنه حتى الآن أصيب 4 مسؤولين إيرانيين بكورونا، وهم النائب الإصلاحي عن مدينة طهران محمود صادقي، ونائب وزير الصحة إيراج حريرجي، ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، إضافة إلى نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، معصومة ابتكار.

26 وفاة و245 إصابة

إلى ذلك أعلنت إيران، الخميس، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 26، وهو أعلى عدد من الوفيات خارج الصين، وإن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 245.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهان بور، للتلفزيون الرسمي: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، رصدنا 106 حالات إصابة مؤكدة (جديدة). وصل عدد الوفيات إلى 26"، داعياً الإيرانيين لتجنب "السفر داخل البلاد ما لم يكن ضرورياً".