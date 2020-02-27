رافق مبارك لعقدين.. لماذا تغيب طنطاوي عن التشييع؟

توقف العديد من المصريين حول غياب المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي لنحو عقدين من عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، عن تشييع الأخير، الأربعاء.

ونشرت صحيفة الأهرام، عزاء المشير طنطاوي، في الرئيس الأسبق.

وكان طنطاوي من أبرز الغائبين عن تشييع جثمان مبارك، على الرغم من أنه رافق الرئيس الراحل لسنوات طويلة.

إلا أن زوجته حضرت الجنازة، مقدمة واجب العزاء لعائلة مبارك، وهو ما أكد الأنباء حول تراجع صحة طنطاوي، مؤخراً.

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يذكر أن طنطاوي كان قد تولى مهمة تسيير شؤون البلاد على رأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، إثر تظاهرات شعبية انطلقت في 25 يناير.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عاماً بعد صراع مع المرض، وشُيع جثمانه الأربعاء في القاهرة.

وقدّم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق. وصافح كلاً من جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، عقب انتهاء الجنازة العسكرية، كما صافح السيدة سوزان مبارك قرينة مبارك.