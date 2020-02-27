صور.. إصابات في انقلاب قطار بمرسى مطروح في مصر

أصيب 24 راكبا، اليوم الخميس، في انقلاب قطار في مدينة مرسى مطروح شمال مصر.

وذكر شهود عيان للعربية.نت أن قطار ركاب كان متجهًا من محطة محرم بك في الإسكندرية إلى مرسى مطروح، خرج عن مساره على شريط السكة الحديد فى منطقة سيدي عبد الرحمن، ما أدى لانفصال الجرار وثلاث عربات، وانقلاب إحداها، ووقوع إصابات بين الركاب.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث حيث تم نقل المصابين للمستشفيات، فيما ذكرت وزارة النقل أنها ستصدر لاحقا بيانا بتفاصيل الحادث وأسبابه.

من جانبها، أعلنت هيئة السكة الحديد أنه أثناء مسير القطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مطروح خرج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي سيدي عبدالرحمن وغزال خط القباري مطروح مما نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة ولا يوجد وفيات.

وأضافت أنه يجري حاليا الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات.