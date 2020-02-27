مصر.. اجتماع طارئ لوزراء الصحة العرب لمواجهة كورونا

قرر وزراء الصحة العرب عقد اجتماع طارئ أوائل مارس المقبل في مقر الجامعة العربية بالقاهرة لبحث مواجهة فيروس كورونا.

وخلال اجتماعهم اليوم الخميس في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، دعا الوزراء لعقد اجتماع طارئ على مستوى الخبراء لدى وزراء الصحة العرب، وذلك لمراجعة خطط الاستعداد والترصد وتبادل الخبرات، حول سبل مواجهة الفيروس، وتنسيق كافة الجهود العربية للتصدي له، والتعريف بالإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها الدول للحد من انتشار هذا الوباء الفيروسي.

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وطالب الوزراء بتعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة في التعامل مع هذا المرض وتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية التي من شأنها تقليل نسب الإصابة، مع الأخذ في الاعتبار بما أصدرته منظمة الصحة العالمية من إرشادات ودلائل علمية للتعامل مع هذا الفيروس على المستوى العالمي وعلى مستوى الدول.

وأعرب الوزراء عن تقديرهم للجهود التي تقوم بها الصين في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، مثمنين للخطوات الاستباقية التي اتخذتها لمواجهة هذا المرض، ومقدرين للجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في متابعة التواصل بين الدول العربية الأعضاء والتنسيق المستمر مع بعثة جامعة الدول العربية في الصين حول المستجدات والبيانات المتعلقة بفيروس كورونا.

واتفق الوزراء على تبادل الخطط الاحترازية التي وضعتها الدول العربية لمجابهة هذا المرض والاستفادة من خبرات الدول وتجاربها والتعاون لتنفيذ إجراءات مشتركة لمنع انتقال الفيروس إلى الدول العربية، مع الاستفادة من تفعيل نظم ونهج تقييم المخاطر ودعم الدول المتأثرة بالفيروس في الدول العربية.