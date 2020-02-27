وزير أوقاف مصر: قرار تعليق العمرة مباح لدرء المفسدة

أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، اليوم الخميس، أن قرار السعودية بتعليق العمرة ووقف زيارة الحرم النبوي مؤقتا بسبب فيروس كورونا مباح وشرعي.

وقال في بيان إن قرار السعودية يندرج تحت قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وله ما يبرره من مشروعية الحفاظ على الأرواح، ودفع ما يعرضها للخطر.

وأضاف أن بيان الحكومة السعودية أكد أن هذا الإجراء احترازي ومؤقت يهدف للإسهام في كبح جماح انتشار فيروس كورونا، وأنه سيخضع لإعادة التقييم المستمر، ولا سيما أن الجميع يعلم أن الأماكن الأكثر ازدحاما أكثر عرضة لانتشار هذا الفيروس، وفق ما تؤكده تقارير منظمة الصحة العالمية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، قد علقت، الأربعاء، الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، كما الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد فيها خطرا وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة في السعودية.

وأضافت الوزارة أنها علقت استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، مستثنية من ذلك السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.