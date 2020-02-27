صانع الأمل الذي عالج الفقراء في مصر يروي قصته

كرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الأسبوع الماضي، مع 12 ألف شخص من المدعوين في احتفالية مبادرة صناع الأمل، الطبيب المصري مجاهد الطلاوي بسبب أعماله الخيرية وعلاجه للمرضى من الفقراء مجانا طيلة 30 عاما في قريته بمحافظة بني سويف جنوب مصر.

قصة الطبيب المصري بدأت قبل 30 عاما. فبعد تخرجه من كلية طب قصر العيني في جامعة القاهرة، وكان سيعين في الكلية لتفوقه، لكنه اختار العمل في قريته طلا الواقعة بين مدينتي سمسطا والفشن ببني سويف لعلاج أهل قريته استجابة لوصية والده.

أنشأ الطلاوي عيادة في القرية لعلاج أهلها وحدد قيمة أجره بجنيهين، زادت بعد ذلك إلى 3 جنيهات. وتخصص في علاج أمراض الكلى والمسالك البولية، في حين تخصصت زوجته الطبيبة زيناهم حليس في أمراض النساء والولادة وشاركته العمل الخيري والإنساني.

وعن زوجها، قالت حليس لـ "العربية.نت " إنه شارك في إنشاء معمل تحاليل في المدينة لعمل التحاليل المختبرية والفحوص اللازمة لمرضاه، وكان يتنازل عن قيمه أرباحه ويخصصها للفقراء من المرضى"، مضيفة أن ما كان يفعله كان يظهر أثره على الفور."

7 أبناء.. أطباء وصيادلة

بدوره قال الطبيب المصري لـ"العربية.نت": "إن الله أكرمه بـ 7 أبناء (6 بنات وولد) وجميعهم أطباء وصيادلة وأساتذة جامعات."

كما أكد أنه "رباهم على فعل الخير، وأكرمه الله فيهم، حيث أصبحوا جميعا أطباء وصيادلة وأساتذة جامعات".

واصل الطبيب المصري عمله الخيري والإنساني وكان يرفض الإعلان، أو الحديث عنه أو المجاهرة به، وكشف أنه فوجئ بالقائمين على مبادرة "صناع الأمل" أمام منزله لإعلامه باختياره، وتكريمه من قبل الشيخ محمد بن راشد.

إلى ذلك، أوضح أن من رشحه لنيل الجائزة أحد مرضاه، ولم يكن يعلم بذلك إلا بعد أن وجد مسؤولي المبادرة أمام منزله.

وختم طلاوي مشدداً على أنه يشعر بسعادة حقيقية عندما يرى الفرحة في وجوه وعيون الأيتام والمرضى الفقراء، الذين يساعدهم.