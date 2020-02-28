مصر خالية من كورونا.. شفاء الأجنبي حامل الفيروس

أعلنت وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، الخميس، تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل مصر لشخص "أجنبي".

في التفاصيل، أعلنت الوزارة في مؤتمر صحافي، الخميس، خروج الأجنبي حامل كورونا من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية نتائج فحوصاته، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

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بدوره، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للإعلام، أن الفريق الطبي المتابع لحالة الشخص الأجنبي قام بإجراء كافة الفحوصات والتحاليل الدورية، كما تم إجراء تحليل الـ "pcr له تحت إشراف كل من وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها الخميس، وذلك بعد قضائه 14 يوماً داخل الحجر الصحي.

كما ذكر مجاهد أن نتيجة التحليل كانت سلبية في كل مرة، مشيراً إلى أن الأجنبي تلقى الرعاية الطبية الفائقة وحالته الصحية جيدة تماما، مؤكداً على أن صحته خالية من الفيروس.

وأضاف "مجاهد" أنه عند خروج الرجل من المستشفى كان في استقباله وفد من سفارة بلاده، وأشاد الوفد بالرعاية الطبية التي تلقاها المريض طوال فترة العزل، كما أشاد بالإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها مصر للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

الصحة العالمية تشيد

من جانبه، أشاد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بالخطة الاحترازية التي تطبقها مصر للتصدي لفيروس كورونا المستجد ونجاحها في اكتشاف الحالة وكفاءة الإجراءات الطبية والوقائية التي تم التعامل بها مع الحالة حتى تمام التعافي، مشيرا إلى أنه بذلك أصبحت مصر خالية تماما من الفيروس.

وأكد جبور أن مصر تعتبر من أولى الدول التي وضعت خطة وقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مشيداً بشفافية الحكومة بالإبلاغ الفوري عن الحالة لمنظمة الصحة العالمية وأمدتها ببياناتها الوبائية، مما يسهم في دراسة وبائيات المرض في العالم.