ما حقيقة إصابة 4 أشخاص بكورونا في مصر؟

كشفت السلطات المصرية حقيقة ما تردد عن اكتشاف 4 حالات مصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

وقالت وزارة الصحة إن ما تردد عن الاشتباه في حالتين مصابتين بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ونقلهما إلى مستشفى النجيلة بمرسى مطروح لعزلهما غير صحيح.

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"سنعلن فورا"

وأكد خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقال مجاهد إن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تسلل الفيروس داخل البلاد.

شكاوى كورونا

في سياق متصل، كشفت الحكومة حقيقة الاشتباه في حالتين مصابتين بفيروس كورونا بالدقهلية.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء إنه تم استقبال شكوى من المواطن ع. ع. م مفادها ادعاء وجود حالتي اشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وهما م. ا. ص وشقيقه أ. ا. ص والمقيمان بإحدى القرى التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، متهمًا ذويهما بالتكتم على الأمر، خوفًا من خضوعهما لإجراءات الحجر الصحي مما يشعره بالقلق.

وذكر الرفاعي أنه وعلى الفور تم التنسيق مع وزارة الصحة وفحص الشكوى، وتبين عدم صحتها حيث أوضحت الوزارة أنه تم توقيع الكشف الطبي على الشقيقين محل الشكوى بواسطة طاقم الطب الوقائي بالإدارة الصحية بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وتبين سلامتهما ومباشرة أعمالهما اليومية بصورة طبيعية، كما ثبت سلبية نتائج التحاليل لكل منهما.