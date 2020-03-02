ثاني إصابة كورونا في مصر.. أجنبي حالته مستقرة

‏أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص "أجنبي".

موضوع يهمك غادرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، مساء الأحد، إلى الصين رغم تفشي وباء كورونا.وقبل مغادرتها، عقدت الوزيرة... وزيرة الصحة المصرية تغادر إلى الصين رغم تفشي كورونا مصر





في التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام،مساء الأحد أن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أنه فور الاشتباه فى الحالة والتأكد من النتائج المعملية التي جاءت إيجابية للفيروس، تمت إحالته إلى مستشفى العزل وبدأ تلقي الرعاية الطبية اللازمة.



‏وأضاف أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، واتخذت كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع المنظمة، حيث نقلت الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحياً والاطمئنان عليه، موضحاً أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه أعراض مرضية بسيطة، وحالته مستقرة.

ثاني حالة

‏كما نوه إلى أن الوزارة تقوم حالياً باتخاذ إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة للفيروس.

وباكتشاف هذه الحالة، أكد مجاهد أنها الثانية في مصر، معلنا تعافي الحالة الأولى وخروجها من المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة، لافتا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورا، بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.