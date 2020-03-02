هذه تفاصيل ثاني مصاب بكورونا في مصر.. وحجر على زملائه

كشفت مصادر مصرية أن المصاب الثاني بفيروس كورونا، الذي أعلنت وزارة الصحة اكتشاف إصابته في الساعات الأولى من صباح الاثنين خبير بترول كندي الجنسي، يبلغ من العمر 54 عاما.

كما ذكرت أن المصاب وصل مصر يوم 19فبراير الماضي، وظهرت عليه الأعراض بعد أسبوع من وصوله، وبفحصه تبينت إصابته، مضيفة أنه نقل على الفور بسيارة إسعاف ذاتية التعقيم إلى مستشفى العزل في مرسى مطروح .

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حجر على موظفي الشركة

إلى ذلك، أشارت إلى أنه فور الإعلان عن إصابة الخبير الكندي فرضت السلطات حجرًا صحيًا على العاملين في الشركة التي كان مكلفا ببعض الأعمال فيها، كما تم نقل اثنين من مساعديه إلى الحجر الصحي بمرسى مطروح أيضًا للإقامة فيها لمدة أسبوعين، وهي فترة حضانة الفيروس للتأكد من إصابتهما من عدمه.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اكتشاف حالة إيجابية حاملة للفيروس دخل مصر لشخص "أجنبي".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نجحت في اكتشاف إصابة شخص أجنبي، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه فى الحالة والتأكد من النتائج المعملية التى جاءت إيجابية، تم إحالته إلى مستشفي العزل.

كما أضاف أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، موضحاً أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه أعراض مرضية بسيطة، وحالته مستقرة.