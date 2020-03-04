عملا بالمثل.. مصر تمنع دخول القطريين لأراضيها بسبب كورونا

أصدرت السلطات المصرية قرارا بحظر دخول المواطنين القطريين وجميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي الحرص على المُتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المُستجد، والكشف عن الجهود المبذولة، وكذا الإعلان في إطار من الشفافية عن الحالات المشتبه بها أو الحالات التي أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها.

"ننسق مع الصحة العالمية"

وشدد رئيس الوزراء قائلاً: كما أكدنا من قبل، لن نخفي شيئاً، وليس لنا مصلحة في إخفاء أى معلومة، فالحكومة تُطبق المعايير التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وهناك تنسيق كامل مع المنظمة في إجراءات مواجهة هذا الفيروس العالمي.

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وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المُسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في دولة قطر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد تقرر تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، اعتباراً من بداية يوم الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

متابعة مستمرة ودقيقة

إلى ذلك عرض الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، الجهود التي تتم للكشف عن الوافدين من مُختلف البُلدان من خلال أطقم الحجر الصحي والفرق الوقائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، كما أشار إلى نتائج جولاته المُتكررة بالمطارات، وكذا الجولات التي يقوم بها نائب الوزير ومسؤولو الوزارة بالمطارات المختلفة، لافتاً إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار المتابعة المستمرة والدقيقة للإجراءات الصحية والوقائية التى تتبعها المطارات المصرية فى ضوء الخطة الاحترازية الوقائية التى تطبقها الدولة المصرية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزير أن الوزارة منذ ظهور الفيروس وضعت في مقدمة أولوياتها الاهتمام برفع مستوى الوعى الصحي والوقائي لجميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة وكذلك الاهتمام بالحفاظ على سلامة وصحة العاملين لطبيعة عملهم الخاصة والركاب والمسافرين من مختلف أنحاء العالم عبر المطارات المصرية.