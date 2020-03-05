العناني: رممنا هرم زوسر أقدم مبنى حجري بتاريخ البشرية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار بحضور العديد من سفراء العالم، اليوم الخميس، هرم زوسر المُدرج الذي يعد أحد المعالم الأثرية المهمة بجبانة سقارة غرب مدينة ممفيس القديمة في مصر، والذي بناه المعماري أمنحوتب خلال القرن الـ27 ق.م، ليدفن بداخله زوسر، ويقع الهرم في منطقة سقارة الأثرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أعمال ترميم هرم زوسر بدأت في عام 2006 وتكلفت الدولة أكثر من 104 ملايين جنيه، وقد توقف العمل خلال الفترة من 2011 إلى 2013، ثم استكملت أعمال ترميم وتطوير الهرم والمنطقة المحيطة به.

وأكد مدبولي أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع طبقاً للمعايير والملاحظات التي أقرتها منظمة اليونسكو، حتى يتم وضع هذا المشروع على قائمة الآثار المصرية مرة أخرى.

ومن جهته، أوضح خالد العناني وزير السياحة والآثار أن مشروع ترميم هرم زوسر المدرج، هو أحد أهم مشروعات الترميم التي نفذتها الوزارة، باعتباره أقدم بناء حجري في العالم، ومعلماً أثرياً مهماً بجبانة سقارة غرب مدينة ممفيس القديمة في مصر، وبناه أمنحوتب خلال القرن الـ27 ق.م، ليدفن بداخله الملك زوسر، الذي يعد أقدم بناء إنشائي من الحجر في تاريخ البشرية، مضيفاً أن هذا الهرم يعد واحداً من آثار وكنوز الدولة المصرية.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن هرم زوسر تم بناؤه في الأسرة الثالثة وعمره 4500 سنة، فهو أقدم بناء حجري في العالم، كما أن الهرم مدرج بـ6 درجات.

ومن جهته، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الأعمال التي تم تنفيذها قد تضمنت أعمال الترميم الخارجي والداخلي لهرم زوسر، بما يشمل الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وتمهيد مسارات الزيارة للموقع، فضلاً عن وضع نظام حديث للإضاءة، وترميم التابوت الحجري والحجرة الجنائزية والتابوت الجرانيتي، وأعمال الترميم الدقيق للحوائط.