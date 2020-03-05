بالصور.. أقدم هرم بمصر يستعيد شبابه بعد ترميم دام 14 عاماً

أعيد الخميس فتح هرم زوسر في سقارة جنوب القاهرة أمام الجمهور بعد ترميمه، وهو هرم عمره 4700 عام ويُعد أقدم صرح ما يزال واقفاً في مصر.

وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني في مؤتمر صحفي عند سفح الهرم المدرج الشهير: "إننا نعيد اليوم فتح أقدم هرم ما يزال واقفاً في مصر".

وبدأ مشروع ترميم هرم زوسر عام 2006 ولكنه توقف عام 2011 لأسباب أمنية. واستؤنف العمل عام 2013، بحسب أيمن جمال الدين المسؤول عن المشروع في وزارة الآثار.

وبلغت الكلفة الإجمالية لأعمال الترميم 104 مليون جنيه مصري (قرابة 6.6 مليون دولار)، وفق الحكومة المصرية.

ويقع هرم زوسر على بعد 20 كيلومتراً جنوب القاهرة في ممفيس، أول عاصمة مصرية.

وشيد الهرم، الذي يبلغ ارتفاعه 60 متراً تقريباً، في العام 2700 قبل الميلاد من قبل المهندس المعماري امحتب فوق غرفة تحت الأرض عمقها 28 متراً تحوي مقبرة من حجر الغرانيت الوردي.

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وهو أول هرم مدرج في العصر الفرعوني وكذلك أول مقبرة أسرية. وزوسر هو أول فرعون أدخل فكرة المقبرة العائلية في تلك الحقبة.

وكانت السلطات المصرية كشفت في نيسان/إبريل 2019 في منطقة سقارة عن مقبرة مزينة برسومات ملونة وكتابات بارزة. وتُعد المواقع الأثرية الفرعونية إحدى نقاط الجذب السياحية لمصر.

وشملت عملية ترميم هرم زوسر واجهات الهرم الخارجية وتثبيت الحجارة وتدعيم السلالم المؤدية للمدخلين الجنوبي والشرقي من الخارج، إضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة ووضع نظام حديث للإضاءة.

وقال وزير السياحة والآثار خالد العناني في المؤتمر الصحفي: "التقارير التي كانت تأتي من خبراء اليونسكو قبل 2015 كانت سلبية لكن بعد عمليات ترميم سليمة 100% وبأياد مصرية بدأت المنظمة تصدر تقارير إيجابية في 2018 وصولا إلى إعادة الافتتاح اليوم".

ويأتي افتتاح مشروع ترميم وصيانة هرم زوسر المدرج قبل أشهر قليلة من إطلاق مشروع تطوير هضبة الأهرامات والافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير نهاية 2020.