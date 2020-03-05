تأكيد إماراتي مصري على رفض التدخلات الخارجية بالدول العربية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على رفض التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية وضرورة عدم السماح لهذه التدخلات بالتأثير سلباً على أمن واستقرار المنطقة.

وبحث المسؤولان اليوم الخميس في القاهرة العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية وبحث أهم القضايا العربية والإقليمية والدولية محل الاهتمام من الجانبين.

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وأكد حافظ أن الوزيرين "أكدا على العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع البلدين والتطور الملحوظ الذي تشهده أوجه التعاون الثنائي، وعلى أهمية الاستمرار في الدفع قدماً بمختلف أُطر التعاون خلال الفترة المُقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين".

وأوضح حافظ أن اللقاء تناول التطورات المُتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية، لاسيما على المشهدين الليبي والسوري، مع التأكيد على رفض التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية وعدم السماح لتلك التدخلات بالتأثير سلباً على أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب شكري عن موقف مصر الثابت من مساندة ودعم أمن واستقرار دول الخليج العربي "باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي".