148 وفاة بكورونا في إيطاليا.. مصريان بين المصابين

أعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، الخميس، أن عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا ارتفع 41 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 148. كما زاد أيضا عدد المصابين من 3089 إلى 3858 حالة، بحسب وكالة رويترز.

هذا وأكدت مصر إصابة اثنين من رعاياها في إيطاليا بفيروس كورونا، حيث ذكرت الخارجية المصرية أن القنصلية العامة في ميلانو تتابع حالة اثنين من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا.

وصرح السفير ياسر هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، بأنه فور إبلاغ القنصلية العامة في ميلانو بإصابة أحد المواطنين وتواجده في إحدى مستشفيات المدينة، قام القنصل أشرف موسى - القائم بالأعمال بالإنابة للقنصلية العامة في ميلانو بالتواصل معه للاطمئنان على حالته الصحية، والتعرف على أوجه المساعدة التي يحتاجها، كما توجه في صباح اليوم التالي إلى المستشفى الذي يوجد به المريض للاطمئنان عليه.

وذكر أن الطبيب المعالج وبعد استقرار الحالة الصحية للمريض، أمر بالتصريح له بالخروج من المستشفى والعودة إلى منزله لاستكمال العلاج، مع اتباع إجراءات العزل المنزلي، والمتابعة مع المستشفى بعد فترة للتأكد من تمام الشفاء.

في سياق متصل تلقت القنصلية العامة في ميلانو رسالة على صفحة القنصلية عبر فيسبوك من مواطن مصري آخر يفيد بإصابته بفيروس كورونا، وأنه في مستشفى بجنوب غرب ميلانو.

وقالت إن البعثة قامت بالتواصل معه حيث أفاد بأن زوجته كذلك تحمل الفيروس، إلا أنها تتلقى العلاج بالمنزل كون حالتها الصحية مستقرة، مضيفة أنها قامت بالتواصل مع إدارة المستشفى التي أفادت باستقرار حالته الصحية واستجابته للعلاج، إلا أنه تلزم المتابعة الدقيقة لحالته نظراً لمعاناته من بعض المشكلات الصحية الأخرى.