تفاصيل جديدة عن إصابة 12 مصرياً بكورونا في باخرة نيلية

كشفت مصادر مصرية، اليوم الجمعة، تفاصيل اكتشاف 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن باخرة نيلية سياحية كانت قادمة من الأقصر إلى أسوان جنوب البلاد.

وذكرت المصادر لـ"العربية.نت" أن الباخرة النيلية "نايل أنوكيت" تغير اسمها مؤخرا إلى "سارة" كانت تحمل فوجا سياحيا بينهم سائحة تايوانية من أصل أميركي من أسوان إلى الأقصر، وتبين بعد مغادرة السيدة ووصولها لبلادها إصابتها بفيروس كورونا.

موضوع يهمك أعلنت إيران، الجمعة، تسجيل 17 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 124.وقال... رقم قياسي لوفيات كورونا في إيران.. و4747 مصاباً إيران

وأضافت أنه فور إبلاغ منظمة الصحة العالمية بالواقعة وإصابة السيدة قامت السلطات بسحب عينات من جميع العاملين بالباخرة وعددهم 19 وعزلهم صحيًا لمدة 14 يوما، حيث لم تظهر الأعراض إلا على 12 منهم في اليوم الرابع عشر والأخير.

وذكرت المصادر أنه تم التأكد من إصابة الـ 12 عاملًا بفيروس كورونا، وعلى الفور تم نقلهم لمستشفى العزل المخصص لذلك، كما تقرر عزل جميع مخالطيهم ويقدر عددهم بـ 143 شخصا للتأكد من إصابتهم من عدمها.

من جانبها، أعلنت وزارة السياحة المصرية أن غرفة المنشآت الفندقية قامت باتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية لجميع النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية.

وأوضح ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن الغرفة أعدت مادة علمية لطرق الوقاية من فيروس كورونا تم توزيعها على جميع المدربين لدى غرفة المنشآت الفندقية والاتحاد المصري للغرف السياحية، وعددهم 26 مدربا يتنقلون بجميع المحافظات السياحية، وذلك لإلقاء محاضرات في بداية كل برنامج تدريبي، مؤكدا أنه تم إرسال تعميم لجميع فروع الغرفة بالمحافظات بسرعة التنسيق مع وزارة الصحة عن طريق مديريات الصحة الموجودة بمحيطهم الجغرافي لعقد دورات توعية مكثفة بواسطة أطباء من المديرية عن الإجراءات التي يجب اتخاذها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بشكل خاص.

في سياق متصل، أوضح عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة قامت بتعميم منشور بالقرارات التى اتخذتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء.

والتي تلزم الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن أي حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها، وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عاليه، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع أية حالة اشتباه بالفيروس، والمتابعة المستمرة لها.

وكانت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، قد أعلنتا، الجمعة، اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر.