مصر..21 قتيلاً وجريحاً بحادث تصادم مروع بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية حادث تصادم مروع على طريق 36 الحربي، مساء الخميس، أدى إلى مصرع 12 شخصاً وإصابة 9 آخرين بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بأجساد المصابين.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، اللواء جمال الغزالي، بلاغاً من مدير الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية عن وقوع حادث تصادم لثلاثة سيارات على الطريق رقم 36 الحربي، الذي يقع أمام الشركة الدولية في منطقة التل الكبير.

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وانتقلت على الفور 13 سيارة إسعاف وتم الاستعانة بعدد من سيارات الإسعاف التابعة لمحافظة الشرقية لقرب الطريق الذي وقع به الحادث من حدود محافظة الشرقية لمحافظة الإسماعيلية.

وعند وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، اتضح لرجال الإسعاف أن الحادث تسبب في مصرع 12 شخصاً وإصابة 13 آخرين ومن بينهم العديد من النساء والأطفال، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام، بينما تم نقل 4 جثث إلى مستشفى القصاصين المركزي، و4 آخرين إلى مستشفى التل الكبير، كما توفي 4 أشخاص فور وصولهم إلى مستشفى الإسماعيلية العام. وتراوحت أعمار ضحايا الحادث من أطفال لم تتخط أعمارهم العامين إلى سائق الحافلة الذي توفي عن عمر 52 عاماً. وبعد الفحص الأولى للمصابين تبين أن معظم الإصابات جاءت بين كسور ونزيف حاد في أنحاء متفرقة من أجساد المصابين.

من جهتها بدأت النيابة العامة بمباشرة التحقيقات حول أسباب وقوع الحادث.