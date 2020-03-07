فاجعة في مصر.. 3 قاصرات انتحرن معاً بحبوب "الغلال"

بـ"حبوب حفظ الغلال" اتفقت 3 فتيات في محافظة الشرقية شرق القاهرة، يبلغن من العمر 14 عاماً، على إنهاء حياتهن معاً.

وتوفيت الفتيات وهن في مرحلة التعليم الإعدادي بعد تناولهن مركب فوسفيد الألمونيوم، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

موضوع يهمك تداول ناشطون إيرانيون السبت فيديو جديد لشخص سقط في أحد الشوارع بمدينة ميناء أنزلي شمال البلاد، جراء إصابته بفيروس كورونا... فيديو مروع.. إيراني مصاب سقط أرضا في الشارع ولا مغيث إيران

ومن غير المعروف بشكل قاطع ما الذي دفع الفتيات للإقدام على الانتحار بهذا الشكل.

إلى ذلك هناك تقارير تشير إلى احتمال تعرضهن لسوء معاملة من ذويهن.

وتناولت الفتيات حبة الغلال السامة بعدما أحضرتها فتاة رابعة لهن، واقتسمنها سوياً عقب انتهاء اليوم الدراسي، وتم نقلهن بعد ذلك إلى مستشفى الزقازيق الجامعي الخميس، الذي يبعد نحو 75 كيلومتراً شرق القاهرة، لتلقي العلاج. كما توفيت الفتيات الثلاث، واحدة تلو الأخرى في المستشفى.

مصر الأولى عربياً

ويعد الانتحار باستخدام حبة الغلال من الطرق الشائعة في بعض المناطق في مصر، بسبب السعر المنخفض لهذه الحبة، وسهولة الحصول عليها.

ولا توجد إحصاءات رسمية مصرية عن حالات الانتحار في البلاد.

يذكر أنه بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن الانتحار في العالم، صدر عام 2016، تحتل مصر المركز 150 من أصل 183 دولة، وهو معدل منخفض عالمياً، لكنها الأولى عربياً بعد تسجيل 3799 حالة في عام 2016.

وكانت دار الإفتاء المصرية ووزارة التضامن وعدة مؤسسات حكومية قد بدأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حملة ضد الانتحار، بعدما أقدم شاب على إلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة، في مشهد مؤثر نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك.