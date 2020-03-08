باخرة مصر الموبوءة بكورونا.. إجراءات صحية مشددة بمطار الأقصر

أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، الأحد، بتفقد وزراء الصحة والسياحة والآثار والطيران المدني مطار الأقصر، حيث قام الثلاثة بتفقد إجراءات العزل الصحي في المطار إلى جانب الإجراءات الوقائية التي تُتخذ من قبل العاملين.

وظهر أفراد أمن المطار مرتدين كمامات، بينما قام الوزراء بجولتهم في أرجائه.

وأوضح وزير الطيران المدني، محمد منار عنبة، في تصريحات لـ"العربية" و"الحدث" أن بطاقات إفصاح الركاب عن أماكن تواجدهم قبل المجيء إلى مصر ليس الغرض منها الملاحقة والعزل الطبي، بقدر ما تهدف إلى تتبع الحالات بصورة "حضارية" من أجل حماية المواطنين إذا ما جاءت تحليلاتهم إيجابية.

وأكد أن المطارات المصرية آمنة من ناحية القدرة على كشف حالات فيروس كورونا القادمة إلى مصر، وسيزداد هذا الشعور أكثر مع وصول أجهزة الكشف الحديثة عن الفيروس والتي تحدثت عنها وزيرة الصحة هالة زايد في مؤتمر صحافي السبت.

وكانت زايد قد تحدثت عن أجهزة تصل مصر، الثلاثاء، ذات قدرة على اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال نصف ساعة.

وقام كل من عنبة وزايد، يرافقهم وزير السياحة والآثار، بجولة في مطار الأقصر، صباح الأحد، للوقوف على الاستعدادات الطبية والوقائية لاستقبال الركاب القادمين إلى المقاصد المصرية.

وقال عنبة إن الجولة تستهدف بعث رسالة طمأنينة للسائحين والمواطنين على حد سواء.

وكانت وزيرة الصحة هالة زايد قد أعلنت ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر حتى الآن إلى 48 حالة، بعدما تم الكشف عن 33 حالة جديدة ما بين مصريين وأجانب على متن باخرة نيلية قادمة من أسوان.

وكانت الحكومة المصرية قررت، السبت، إرسال 3 وزراء لمتابعة الإجراءات التي اتخذت على متن باخرة نيلية سياحية، وذلك بعدما كشفت مصادر مصرية رصد إصابات جديدة بفيروس كورونا على متن الباخرة التي كانت قادمة من الأقصر إلى أسوان جنوب البلاد.

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وأوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء السبت في مقر رئاسة الوزراء، أنه كلف الوزراء بمتابعة الإجراءات التي اتخذت في المركب النيلي ومتابعة الإجراءات الوقائية للمواجهة بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا، معلنا أن عدد الإصابات على متن الباخرة وصل 48 إصابة بين مصريين وأجانب من مجمل الركاب الواصل عددهم 171، وتم التواصل مع السفارات الأجنبية لإبلاغهم بالإجراءات وتحركات الحكومة.

الباخرة التابعة لشركة "النيل انو كيت"، انطلقت من مدينة أسوان جنوب البلاد في طريقها للأقصر، ويعمل على متنها 74 من المصريين غالبيتهم من محافظتي الأقصر وأسوان، ومدن أرمنت وإسنا.

وكان من ضمن الفوج السياحي سيدة تايوانية مصابة بفيروس كورونا انتقل المرض منها إلى 47 شخصا على متن الباخرة.

وبعد اكتشاف الإصابات، احتجزت الباخرة في منطقة البغدادي جنوب محافظة الأقصر لاتخاذ الإجراءات الوقائية.