كورونا..أجنبي مصاب بمصر يوثق بالصور رحلة نقله للعزل

وثق مصاب أجنبي من ضمن مصابين بفيروس كورونا في مصر، وأحد الذين كانوا على متن الباخرة النيلية بالأقصر، رحلة نقله إلى مستشفى العزل.

وقال المصاب الأجنبي ويدعى مات سويدر، إن قافلة من عدة سيارات إسعاف نقلته والمصابين الآخرين ممن كانوا على متن الباخرة الموبوءة إلى طائرة عسكرية أقلتهم جميعًا إلى مستشفى العزل بعيدا عن المنطقة التي كانت ترسو فيها الباخرة. وأشاد الأجنبي المصاب بالمعاملة التي واجهها من المسؤولين المصريين والإجراءات التي وصفها باليسيرة والسهلة لنقلهم ورعايتهم.

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وكانت قد تكشفت تفاصيل عن الباخرة النيلية، التي ثبت إصابة 45 من العاملين والسائحين ممن كانوا على متنها بفيروس كورونا في مصر. وتبين أن الباخرة أطلق عليها سارة وتتبع شركة "النيل أنو كيت"، وانطلقت من مدينة أسوان جنوب البلاد في طريقها للأقصر. وكانت ترسو لفترة على أحد المراسي بالقرب من نادي التجديف بكورنيش النيلد.

ويعمل على متن الباخرة 74 من المصريين غالبيتهم من محافظتي الأقصر وأسوان ومدن أرمنت وإسنا، وانتقل الفيروس لحوالي 45 منهم من سائحة تايوانية من أصل أميركي كانت ضمن فوج سياحي على الباخرة.

وبعد اكتشاف الإصابات تم احتجاز الباخرة في منطقة البغدادي جنوب محافظة الأقصر لاتخاذ الإجراءات الوقائية. ومساء السبت، قررت الحكومة المصرية إرسال 3 وزراء لمتابعة الإجراءات التي تتم على الباخرة بعد اكتشاف إصابات بكورونا لعاملين على متنها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي، السبت، بمقر رئاسة الوزراء، إنه كلف وزراء الصحة والطيران والسياحة والآثار بزيارة الأقصر، اليوم الأحد، لمتابعة الإجراءات التي تمت في الباخرة ومتابعة الإجراءات الوقائية للمواجهة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة عملت على توفير تقنيات للكواشف السريعة المتقدمة في المطارات ىستصل البلاد بعد غد الثلاثاء، وتتيح الكشف عن فيروس كورونا خلال 30 دقيقة.

من جانبها، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن هناك 11 حالة على متن الباخرة بالأقصر ثبت سلبية تحليلهم وسيتم متابعتهم، وهناك 33 حالة ثبتت إيجابية تحليلاتهم، وسيتم نقلهم للحجر الصحي، و5 حالات مخالطة ثبتت سلبية تحليلاتهم.





وكانت كل من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، قد أعلنتا الجمعة، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أميركي. وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوص اللازمة.