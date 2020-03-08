مصر.. إجراءات صارمة ضد من يتستر على أي حالة اشتباه بكورونا

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، واحداً من أشهر المزارات السياحية في محافظة الأقصر وهو معبد الكرنك، وذلك للوقوف على حالة الحركة السياحة بالمناطق الأثرية بمحافظة الأقصر وكذلك العاملين بالقطاع السياحي.

واستقبل الدكتور خالد العناني، خلال جولته عددا من الوفود السياحية من جميع الجنسيات، من بينهم ألمانيا وفرنسا والمجر والبرازيل وأميركا وإنجلترا وأوكرانيا، ممن حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، كما أعربوا عن سعادتهم بالاستمتاع بشمس الأقصر المشرقة وحضارة مصر الفريدة.

وأشار البعض منهم إلى أنهم جاءوا إلى مصر أمس قادمين من بلادهم لقضاء إجازاتهم بين المقاصد السياحية المصرية المختلفة بين الأقصر والغردقة وسهل حشيش، مؤكدين أنه لا يوجد مبرر يمنع سفرهم إلى مصر، وأن معدلات نسب الإصابة بالمرض في مصر أقل من مثيلتها في دول العالم، بالإضافة إلى أن مصر تتمتع بجو مشمس وأن معظم الأماكن السياحية والأثرية بها في أماكن مفتوحة.

ومن جانبه أوضح وزير السياحة والآثار أن زيارته اليوم في الأقصر مع زملائه وزراء الصحة والسكان والطيران المدني هي رسالة طمأنينة للجميع والتأكيد على اهتمام الدولة بالأجانب وبأبنائها من العاملين في القطاع السياحي، و أن الحركة السياحية في محافظة الأقصر تعمل بشكل منتظم وأن معدلات الزيارة إلى معبد الكرنك اليوم تفوق معدلاتها عن مثيلتها في نفس الوقت من العام الماضي، وأنه لا توجد أية قيود أو حظر على سفر السائحين إلى مصر وزياراتهم داخل الأماكن السياحية والأثرية.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أنه سيتم اليوم عقد اجتماع مع مديري الفنادق الثابتة والفنادق العائمة بالمحافظة، بحضور رئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس الغرف الفندقية، وذلك لمراجعة ومتابعة تطبيق الإرشادات الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والتي يجب اتباعها للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة، وكيفية التعامل مع وجود أية حالة اشتباه بالمرض.

وأكد الدكتور خالد العناني بأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يتستر أو لم يبلغ عن أية حالة اشتباه للمرض في أحد الفنادق أو المنشآت السياحية.