مصر تنفي إعلان الطوارئ في 3 محافظات بسبب كورونا

نفى مجلس الوزراء المصري إعلان الطوارئ في 3 محافظات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء حول إعلان حالة الطوارئ بمحافظات الأقصر وأسوان والفيوم بسبب فيروس كورونا، مضيفا أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والمحافظات المعنية، وتم نفي إعلان حالة الطوارئ بأي محافظة من محافظات الجمهورية.

وذكر المركز أن الوضع الصحي آمن ومستقر تماماً بكافة محافظات الجمهورية، مشيراً إلى تشديد كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من التعقيم والكشف الطبي واختبارات التحاليل العشوائية، فضلاً عن استمرار تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي والفحص الطبي بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية على مستوى الجمهورية.

وشدد المركز على أن هناك متابعة مستمرة لآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وأنه في حال وجود أي حالات جديدة مصابة بالفيروس سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقاً للوائح الصحية الدولية وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

موضوع يهمك تعتبر الفنانة رجاء الجداوي صاحبة مشوار فني طويل ومميز جدا بدأ من عروض الأزياء حتى نجومية التمثيل، وربما هي الأكثر تعاونا... رجاء الجداوي للعربية.نت: علاقتي قوية بالنجوم الشباب ثقافة وفن

وأضاف أن مصر تعد من أولى الدول على مستوى العالم، التي بدأت ـ منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في الصين ـ باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما أنها من أوائل الدول التي بدأت تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بكافة المنافذ.

وذكر أن مصر تمتلك أعلى وأحدث الأدوات والأجهزة اللازمة لإجراء اختبارات وتحاليل الكشف عن فيروس كورونا المستجد، كما تم زيادة المعامل المركزية المزودة بالكواشف الحديثة من خلال شراء 250 ألف كاشف بدأ بالفعل توريدها وتوزيعها، وتمت زيادة عدد المعامل المرجعية إلى 8 معامل على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه سيتم شحن وتوريد كواشف سريعة لوضعها بالمطارات مع فحص جميع الطائرات القادمة من الدول التي بها إصابات.