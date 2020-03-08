مصر.. زحام أمام معامل وزارة الصحة لإجراء تحليل كورونا

احتشد آلاف المواطنين الراغبين في السفر للسعودية بعد قرار المملكة ضرورة عمل تحليل فيروس كورونا (PCR) قبل السفر بـ 24 ساعة، ما أدى إلى تزاحم غير مسبوق أمام مقر المعامل المركزية لوزارة الصحة بوسط القاهرة.

وكانت الدكتورة نانسي الجندي مدير الإدارة العامة للمعامل المركزية قالت إن المعامل مستعدة لاستقبال المواطنين لإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا وذلك لإتمام إجراءات السفر الخاص بهم مع ضرورة إحضار جواز السفر وتذكرة طيران.

العربية.نت التقت محمود عبد الله الذي قدم من قنا في الصعيد نظرا لعدم وجود معمل لإجراء هذا التحليل بمحافظته حيث قام مضطرا بتأجيل سفره لإجراء التحليل ونجح مع قلة في الدخول وعمل التحليل الذي يكلف حوالي 1000 جنيه، فيما بقيت الغالبية في انتظار المسموح لهم بالدخول.

العربية.نت سألت بعض الذين حجزوا تذاكر سفر حول ما أعلن عن إمكانية قيامهم بعمل تحليل الفيروس في عدد من المعامل الأخرى فردوا بالنفي، وهو ما تأكدنا منه بعد القيام بالاتصال بهذه المعامل التي أكدت أنها لا توفر تحليل فيروس كورونا.