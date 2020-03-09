رشوة بـ300 ألف جنيه تدخل نائباً مصرياً السجن

ألقت "هيئة الرقابة الإدارية" في مصر صباح اليوم الاثنين القبض على جمال الشويخ، النائب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، وذلك في قضية رشوة.

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وبحسب تحقيقات الهيئة، طلب الشويخ مبلغ 300 ألف جنيه وحصل عليه كرشوة من قبل رئيس مجلس إدارة شركة "نكست هوم" وذلك مقابل استخدام نفوذه ‏لدى بعض المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية.

وتتعلق القضية بإجراءات استرداد ضمان مالي تبلغ قيمته 7 ملايين جنيه مصري متصل بأحد مشروعات الشركة في منطقة المقطم.

وكانت هيئة الرقابة قد ألقت القبض على عدد من المسؤولين في منطقة المقطم، في نفس القضية، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن النيابة العامة.

ومن ضمن المسؤولين الذين تم القبض عليهم في القضية مدير منطقة الإسكان، ومدير التنظيم في المنطقة، وذلك لحصولهم على رشوة بلغت حوالي 1.5 مليون جنيه من ذات الشركة، لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص نفس المشروع.