مصر.. تطهير المباني الحكومية ودور العبادة للوقاية من كورونا

بدأت السلطات المصرية في تطهير وتعقيم كافة المباني والمنشآت الحكومية ودور العبادة ووسائل النقل لمواجهة فيروس كورونا.

وأصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، توجيهات للمحافظين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير مباني المحافظات، والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.

وطالب شعراوي من المحافظين التأكد من تواجد الملصقات بضرورة التأكد من وجود ملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على الجهات التابعة والمدارس والجامعات والتواصل مع غرفة العمليات، وإدارة الأزمات بالوزارة، وإبلاغها فوراً بأي اشتباه في حالات مصابين جديدة، أو أي إجراءات يتم اتخاذها للوقاية.

وتقرر أن يتم تطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، وكذا تطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة، كما تم التنبيه بتطهير الكنائس والأديرة والمستشفيات للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية.

وقررت الحكومة نشر لافتات توعوية للعاملين بالوزارات والجهات الحكومية حول سبل الوقاية من فيروس "كورونا".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة النقل أن وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، يتلقى تقارير يومية من رؤساء الهيئات والشركات التابعة ومن مركز الأزمات بالوزارة عن الإجراءات الاحترازية بالمنافذ البرية والبحرية والخطوات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا".

وقامت الوزارة بتطهير وتعقيم مرافق هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق للوقاية من الفيروس.

وأكدت على رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالموانئ البحرية والبرية والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والحجر الطبي لفحص السياح والركاب والقادمين عبر المنافذ البحرية والبرية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس.