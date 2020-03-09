مصر.. منع مغادرة نزلاء فنادق الأقصر قبل إجراء كشف طبي

أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في الأقصر بمنع دخول وخروج نزلاء الفنادق لحين إجراء كشف طبي وقائي عليهم.

وحاول طاقم "العربية" و"الحدث" الخروج من مقر إقامتهم في الأقصر، إلا أن أمن الفندق طلب منهم الانتظار، امتثالا لقرار من المحافظة ووزارة الصحة بإجراء الكشف على نزلاء الفندق.

وأفادت المعلومات بأن لجانا طبية تجوب فنادق الأقصر لتوقيع كشف طبي على النزلاء.

وبسؤال حول وجود إصابات في الفندق، قال العاملون إن الأمر معمم على جميع فنادق الأقصر.

وأفاد محمد رجب، سائق أجرة، أن جميع الفنادق والمراكب النيلية قد منعت دخولهم لنقل سائحين اتفقوا معهم مسبقاً على التجول بمزارات سياحية.

ولكن القرار استثنى السائحين المسافرين جواً عبر مطار الأقصر، نظرا لارتباطهم بمواعيد طيران.

ولم تتضح بعد ماهية الكشف الطبي وهل سيتضمن سحب عينات من عدمه.

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وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 55 حالة.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليا لفيروس الكورونا، الأحد وحتى صباح اليوم الاثنين، 7 حالات، منهم4 أجانب و3 مصريين بينهم مصري عائد من العمرة ومصريان من المخالطين لحالة مصري عائد من صربيا، مشيرا إلى أن الأجانب الأربعة من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقا بينهم الحالة المعلن عن وفاتها الأحد.

وأضاف أنه كان قد تم اكتشاف 45 حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا على متن الباخرة النيلية القادمة من أسوان إلى الأقصر بدون ظهور أية أعراض، حيث تمت حويل الحالات الإيجابية منهم إلى المستشفى المخصص للعزل، وتم نقل الحالات التي تحولت نتيجتها لسلبية إلى الحجر الصحي، كما تم تطهير وتعقيم الباخرة النيلية.

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وكشفت مصادر مصرية مسؤولة معلومات عن السائح الألماني الذي توفي مساء الأحد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في مستشفى بمدينة الغردقة جنوب البلاد.

وذكرت المصادر لـ"العربية.نت" أن السائح الألماني يدعى توماس فالك، من مدينة هامبورغ مواليد 16 أكتوبر في العام 1960، ووصل إلى مصر يوم 29 فبراير الماضي لقضاء إجازة سياحية في الأقصر وأسوان، وقضى هناك مع زوجته عدة أيام، ثم توجه إلى مدينة الغردقة مساء الخامس من مارس وأقام في فندق في منطقة الدهار بقلب المدينة .

وأضافت أن السائح الألماني شعر بأعراض المرض يوم 6 مارس حيث ارتفعت درجه حرارته وفي حدود الساعة الثامنة صباح نفس ذلك اليوم ذهب إلى مستشفى خاص جنوب الغردقة وعلى الفور تقرر تحويله إلى مستشفى الحميات بالغردقة ثم تم نقله إلى مستشفى الغردقة العام حتى توفي داخلها مساء الأحد.