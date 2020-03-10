تحسباً لكورونا.. إجراءات وقائية لـ"الأوقاف المصرية"

قررت وزارة الأوقاف المصرية اتخاذ عدة إجراءات وقائية تحسباً لفيروس كورونا ومنع انتشاره، كاستخدام الساحات المفتوحة بالمساجد لصلاة الجمعة في حال توافرها، على غرار صلاة العيد.

كما أوضحت الوزارة أنه في حال عدم توافر هذه الساحات ستقام الصلاة بالمسجد مع اتخاذ إجراءات النظافة المستمرة.

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إلى ذلك شددت على ألا تزيد خطبة الجمعة عن 15 دقيقة ومحاسبة من يخالف ذلك، وطالبت الواعظات بعدم مخالفة التعليمات الخاصة بشأن عدم إقامة أي دروس أو تجميع للسيدات لغير الصلاة، منوهة بأنه في حال مخالفة ذلك سيتم إلغاء تصريح الواعظة فوراً.

وتضمنت قرارات الوزارة قصر العمل بالمساجد على الصلوات الخمس، وألا يزيد وقت الانتظار بين الأذان والإقامة عن 5 دقائق في المغرب و10 دقائق في باقي الصلوات، مع العناية الفائقة بنظافة المساجد، اتساقاً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما شملت القرارات طباعة ملصقات توعوية للوقاية من كورونا والتعريف به، وكذلك أرقام الخط الساخن التابع لوزارة الصحة للإبلاغ عن وجود أي أعراض خاصة بالفيروس.