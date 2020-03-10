مصر.. استثناء المزارات السياحية من قرار رئيس الوزراء

قال الطيب غريب مدير معبد الكرنك في تصريحات لمراسل العربية والحدث إن قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء الفعاليات ذات الطبيعة الجماهيرية لا ينطبق على زيارات المعالم الأثرية.

وأوضح أن زيارات المجموعات السياحية لمعالم الأقصر وخاصة لمعبد الكرنك ما زالت في معدلاتها المعتادة؛ إذ يتراوح عدد الزائرين اليومي ما بين ٢٧٠٠ الى ٣٠٠٠ سائح من مختلف الجنسيات.

ونفى غريب توقف عروض الصوت والضوء قائلا إنها ما زالت تجتذب ما بين ٥٠٠ إلى ١٢٠٠ زائر بحسب لغة العرض مضيفا أن عروض اللغة العربية هي الأكثر جذبا للزائرين.

وأرجع شريف عبد الرحمن مدير الرحلات في إحدى الشركات السياحية تفاوت أرقام زائري المعبد وزائري عروض الصوت والضوء إلى قيام مجموعات برحلات اليوم الواحد من الغردقة لزيارة الكرنك فقط قائلا إن هذا يتم خلال ساعات النهار بأكملها بعكس عروض الصوت والضوء محددة الوقت.