مصر: تأجيل جميع الأحداث الرياضية بسبب "كورونا"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في مصر تأجيل الأنشطة والفعاليات الرياضية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وقررت الوزارة اتخاذ حزمة من الإجراءات التنفيذية والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، تمثلت في إرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية، بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية، وذلك وفقاً لأجندة الالتزامات الدولية، ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية.

وقررت الوزارة وقف جميع الفعاليات والتظاهرات والأحداث الرياضية والشبابية، التي يترتب عليها تجمعات أو كثافات جماهيرية، والتنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب الرياضية والشبابية.

وقررت الوزارة التنبيه على جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية والشبابية، ومن ضمنها الأندية الرياضية ومراكز الشباب، لمراعاة ضوابط الوقاية والتعقيم في المكاتب الإدارية ومواقع تواجد النشء والشباب وفي كافة مرافقها.

موضوع يهمك أكد مصدر أمني سوداني أن الأجهزة الأمنية​ ألقت القبض على شخصين أجنبيين، من دون أن يكشف عن جنسيتهما، في إطار التحقيقات... السودان يعتقل أجانب مشتبهين في محاولة اغتيال حمدوك السودان

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من قرار وزارة الأوقاف المصرية باتخاذ عدة إجراءات وقائية، تحسبًا لفيروس كورونا ومنع انتشار الفيروس.

وقررت الوزارة استخدام الساحات المفتوحة بالمساجد لصلاة الجمعة في حال توافرها، على غرار صلاة العيد، مضيفة أنه في حال عدم توافر هذه الساحات ستقام الصلاة بالمسجد مع اتخاذ إجراءات النظافة المستمرة.

وشددت الوزارة على ألا تزيد خطبة الجمعة عن 15 دقيقة ومحاسبة من يخالف ذلك، كما طالبت الواعظات بعدم مخالفة التعليمات الخاصة بشأن عدم إقامة أي دروس أو تجميع للسيدات لغير الصلاة، منوهة بأنه في حالة مخالفة ذلك سيتم إلغاء تصريح الواعظة فورًا.