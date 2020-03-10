السفارة السعودية: استئناف الرحلات بين المملكة ومصر

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة بيانا أعلنت من خلاله عن استئناف رحلات الطيران بين مصر والسعودية ليومي الثلاثاء والأربعاء.

وأوضح البيان أن القرار يشمل خطوط الطيران السعودية وطيران ناس ومصر للطيران وغيرها من الشركات، ليومي الثلاثاء والأربعاء 1٠-11 مارس، وذلك لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة.

كما أشار البيان إلى أن المسافرين يمكنهم تعديل حجوزاتهم على شركات الطيران المذكورة خلال هذين اليومين دون الحاجة لدفع أي تكاليف إضافية على تذاكر السفر.

وكانت الحكومة السعودية قد قررت الاثنين تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق وذلك لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وأضافت وزارة الداخلية السعودية، بعيد ذلك، 5 دول جديدة على قائمة الدول التي يُمنع سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إليها ودخول المسافرين القادمين منها، وتمت إضافة الدول التالية على تلك القائمة: سلطنة عُمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا، بحسب ما أكده مصدر مسؤول في وزارة الداخلية.

ويأتي هذا القرار إلحاقاً "بالإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم".