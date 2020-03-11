أميركي شُفي من كورونا.. "شكراً لأطباء مصر"

أعلن الصحافي الأميركي، مات سويدر، المصاب بكورونا والذي نقل إلى مستشفى العزل في النجيلة بمرسى مطروح، شفاءه من الفيروس.

وقال سويدر، الذي يقوم يومياً بتوثيق تفاصيل رحلة علاجه على صفحته على "تويتر": "لدي اليوم خبر جيد. لقد اختبرت نتيجة العينة وجاءت سلبية. لم تعد لدي أي أعراض"، لافتاً إلى أنه يعلم بالخبر منذ يومين، لكنه تريث في إعلانه لحين التأكد من نتيجة التحاليل.

كما ذكر أنه ما زال في مصر، مقدماً الشكر لكل أطبائها وشعبها. وأضاف أنه يفتقد عائلته وأصدقاءه، مطالباً وزيرة الصحة المصرية بإعادته لبلاده والسماح له بالعودة لمنزله.

وكان الصحافي الأميركي، الذي أصيب بكورونا خلال تواجده على متن الباخرة النيلية في الأقصر، قد كشف عبر صفحته على "تويتر "، نقله إلى مستشفى النجيلة في مرسى مطروح شمال مصر.

وقال إن قافلة من عدة سيارات إسعاف نقلته والمصابين الآخرين ممن كانوا على متن الباخرة الموبوءة، إلى طائرة عسكرية أقلتهم جميعاً إلى مستشفى العزل، بعيداً عن المنطقة التي كانت ترسو فيها الباخرة.

إلى ذلك، أشاد بالمعاملة التي واجهها من المسؤولين المصريين، والإجراءات التي وصفها باليسيرة والسهلة لنقلهم ورعايتهم.

وكشف أنه كان يتلقى طعاماً صحياً لرفع المناعة ومواجهة الفيروس، مضيفاً أنه اشترى قميصاً جديداً قبل إجراء فحوص واختبارات كورونا كتب عليه: "أنا أحب مصر".