المؤبد لمصرية قتلت زوجها بطريقة لم تخطر على البال

قضت محكمة مصرية، مساء الثلاثاء، بالسجن مدة 25 عاما بحق سيدة قتلت زوجها بحيلة شيطانية مستخدمة أداة غريبة.

تعود الواقعة إلى شهر مايو/أيار من العام الماضي، حينما أبلغت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما الشرطة بأنها عثرت على والدها البالغ من العمر 47 عاما متوفى في غرفة نومه بمنطقة الظاهر في القاهرة، واتهمت الفتاة والدتها بأنها وراء الوفاة بسبب كثرة الخلافات بينهما والمشاكل، كما تضامن معها أقارب والدها وأكدوا وجود شبهة جنائية في الحادثة.

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وحينها، قامت النيابة بمعاينة الجثة، وأكدت عدم وجود أي علامات ظاهرية تفيد بتعرض الأب للقتل، أو حتى لمحاولة اعتداء، كما لم يثبت من أقوال الجيران وجود أي خلافات أو مشاحنات ومشادات بين الزوج وزوجته، وأمام إصرار الفتاة وأقاربها، قررت النيابة الكشف الطبي لبيان سبب الوفاة، وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة يعود لتوقف مفاجئ بعضلة القلب.

علاقة عاطفية

كما تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن المصرية، بعد تتبع هاتف الزوجة، وجود علاقة عاطفية تربطها مع شاب يصغرها بـ 10 سنوات، وعند مواجهتها وتضييق الخناق عليها، فاجأت المحققين باعترافات صادمة.

كشفت الزوجة أنها تخرجت من كلية الحقوق، وتزوجت بطريقة تقليدية، حينها سافر زوجها للعمل خارج مصر من أجل تحسين دخل الأسرة، وخلال فترات غيابه الطويلة، تعرفت على شاب يصغرها بـ 10 سنوات، ونشأت بينهما قصة حب، ثم قررا الزواج بعد التخلص من الزوج.

حيلة شيطانية

واعترفت الزوجة أنها فكرت في حيلة شيطانية لقتل زوجها دون أن تثير الشكوك فيها، حيث وضعت لزوجها 12 قرصا منشطا جنسيا في طعام الإفطار والسحور خلال شهر رمضان الماضي، حتى ارتفع ضغط الدم وتوقفت عضلة القلب، ومن ثم حدثت الوفاة، واعترفت القاتلة أنها كانت تنوي الادعاء بأن زوجها يداوم على تناول المنشطات بطريقة جنونية في حالة انكشاف أمرها وعرف سبب الوفاة.

وقالت الزوجة إن إصرار ابنتها وأقارب زوجها، وهاتفها الجوال الذي تضمن رسائل عاطفية بينها وبين عشيقها، كانوا وراء انكشاف أمرها، واعترفت أنها أرادت قتل زوجها للزواج من عشيقها.

بدورها، وجهت النيابة للزوجة تهمة القتل العمد وبناء عليه قضت المحكمة بمعاقبتها بالسجن 25 عاما.