صور وفيديو للعربية.نت من داخل باخرة الأقصر الموبوءة

لم تكن باخرة واحدة فقط هي الموبوءة بفيروس كورونا في محافظة الأقصر جنوب مصر، والتي أعلنت السلطات اكتشاف إصابة 12 راكبا كانوا على متنها بالفيروس الجمعة الماضية بل كانتا اثنتين.

في التفاصيل، كشف محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر لـ"العربية.نت" أن الباخرتين هما "ايه سارة" التابعة لشركة" أنو كينت"، وهذه التي كان على متنها 171 أجنبيا، وتأكد إصابة 12منهم بفيروس كورونا، نقلا من سائحة تايوانية من أصل أميركي، مضيفا أن الباخرة الثانية هي "حابي 5" وكان على متنها السائح الألماني توماس فالك، الذي توفي في الغردقة يوم الأحد الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وذكر عثمان أن الباخرة "حابي 5" كانت ترسو جنوب الأقصر، وتم عزلها بعد الإعلان عن وفاة السائح الألماني، وتبين أنه كان على متنها 98 سائحا من جنسيات أميركية وفرنسية وهندية وأخرى مختلفة، مضيفا أنه تأكد إصابة اثنين آخرين ممن كانوا على متنها بكورونا، وهم صحافي أميركي وسائح هندي، وتم نقلهما لمستشفى العزل بالنجيلة بمرسى مطروح.

وكشف عثمان أن نتائج الفحوص أثبتت سلامة الباقين من الأجانب والمصريين، وخلوهم من فيروس كورونا، ولذلك تم السماح لهم بمغادرة البلاد وغادروا أمس وصباح اليوم، بينهم مجموعة هندية تتكون من 17 سائحا، وإبلاغ مالك الباخرة المستثمر السياحي رمضان حجاجي باستمرار تعقيمها وتطهيرها في مكان تواجدها في النيلمع بقاء عمالها بداخلها.

وقال إن الباخرة الثانية وتدعى "ايه سارة" محتجزة بمنطقة البغدادي جنوب الأقصر، تتبع شركة أنو كيت التابعة لمجموعة حابي، وكانت متواجدة بمدينة أسوان وعلى متنها 171 سائحًا في طريقها إلى الأقصر، وبعد ذلك تبين إصابة سائحة تايوانية من أصل أميركي كانت على متنها بكورونا، وإصابة 12 آخرين تم نقلهم لمستشفى النجيلة، وخلو الآخرين من الفيروس والسماح لهم بمغادرة البلاد بعد طلب دولهم ذلك.

وكانت وزارة السياحة قد أعلنت اليوم الأربعاء مغادرة مجموعة مكونة من 46 سائحا فرنسيا وأميركيا كانوا على متن الباخرة التي تم الإعلان عن وجود 45 حالة إيجابية بها، وذلك بعد قضاء مدة ملاحظتهم والتأكد من سلبية نتائج تحاليل العينات الخاصة بهم من فيروس كورونا.

وأوضح عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية أنه قد غادرت صباح اليوم الأربعاء مجموعة أخرى تتكون من 17 سائحا هنديا كانوا على متن نفس الباخرة وذلك بعد التأكد من سلبية عيناتهم.

يشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت مساء أمس عن مغادرة 48 أجنبيا كانوا متواجدين على متن إحدى البواخر النيلية بمحافظة الأقصر إلى بلادهم، كما أعلنت مغادرة 35 أجنبيا آخرين إلى بلادهم صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هؤلاء الأجانب غادروا محافظة الأقصر إلى بلادهم، بعد متابعة حالتهم الصحية والتأكد من سلبية نتائج تحاليلهم لفيروس كورونا، وبناء على طلب دولهم للعودة إلى بلادهم، واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأكد مجاهد عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات مصر سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورا، بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.