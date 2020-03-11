عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم مصر

صور.. مغادرة 65 أجنبياً مصر بعد ثبوت عدم إصابتهم بكورونا

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد
الباخرة الموبوءة في الأقصر
رابط مختصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، ارتفاع عدد الذين غادروا 65 أجنبيا كانوا متواجدين على متن إحدى البواخر النيلية بمحافظة الأقصر إلى بلادهم على أفواج مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء بعد ثبوت عدم إصابتهم بفيروس كورونا .

كانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت أمس مغادرة 48 أجنبيًا كانوا متواجدين على متن الباخرة، بعد ثبوت عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

موضوع يهمك
?
شفي 4 سعوديين من فيروس كورونا بعد خروجهم من الحجر الطبي في البحرين.وأعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق أن الوضع...

شفاء 4 سعوديين من كورونا بعد خروجهم من الحجر بالبحرين شفاء 4 سعوديين من كورونا بعد خروجهم من الحجر بالبحرين السعودية

وأوضح خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هؤلاء الأجانب غادروا محافظة الأقصر إلى بلادهم، بعد متابعة حالتهم الصحية، والتأكد من سلبية نتائج تحاليلهم لفيروس كورونا، وبناء على طلب دولهم للعودة إلى بلادهم.

أجانب غادروا الأقصر بعد تأكد عدم إصابتهم بكورونا أجانب غادروا الأقصر بعد تأكد عدم إصابتهم بكورونا

وأكد مجاهد عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورا.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد ذكرت أن إجمالي الحالات التي ثبتت أنها إيجابية لفيروس كورونا وصل إلى 59 حالة تم شفاء بعضهم.

كلمات دالّة

#الصحة المصرية, #كورونا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر