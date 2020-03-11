مصر.. مغادرة 48 أجنبيًا بعد ثبوت عدم إصابتهم بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مغادرة 48 أجنبيًا كانوا متواجدين على متن إحدى البواخر النيلية بمحافظة الأقصر، إلى بلادهم مساء الثلاثاء بعد ثبوت عدم إصابتهم بفيروس كورونا .

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن 35 أجنبيًا آخرين سيغادرون إلى بلادهم صباح الأربعاء بعد ثبوت عدم إصابتهم بالفيروس .

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وأوضح خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هؤلاء الأجانب غادروا محافظة الأقصر إلى بلادهم، بعد متابعة حالتهم الصحية، والتأكد من سلبية نتائج تحاليلهم لفيروس كورونا، وبناء على طلب دولهم للعودة إلى بلادهم.

وأكد مجاهد عدم رصد أي حالات مصابة، أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا.

وكانت وزارة الصحة المصرية، قد ذكرت أن إجمالي الحالات التي ثبتت أنها إيجابية لفيروس كورونا وصل إلى 59 حالة تم شفاء بعضهم.