تصادم بين قطارين في القاهرة.. وإصابة 13 راكباً

اصطدم قطارا ركاب على خط الصعيد في مصر. وتصادم القطاران اللذان يحملان رقم 991 و989 القادمان من الصعيد في اتجاه القاهرة، بين محطتي إمبابة ورمسيس، ما أسفر عن إصابة 13 راكباً.

وذكر شهود عيان لـ"العربية.نت" أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث.

تعليق الرحلات

إلى ذلك، قررت هيئة السكك الحديدية إيقاف جميع الرحلات لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب. وأعلنت في بيان أنها قررت إيقاف كافة الرحلات على جميع خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب.

كما أوضحت أن التصادم وقع بين مقدمة قطار رقم 989 ومؤخرة قطار 991 القادم من سوهاج إلى القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، ونتج عن ذلك بعض الإصابات.

من جهته، أعلن خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إرسال 17 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، مشيرا إلى أن رئيس هيئة الإسعاف متواجد في مكان الحادث بتعليمات من وزيرة الصحة والسكان هالة زايد.

وأضاف أنه يوجد 13 مصابا ولا وفيات، وقد تم نقل المصابين إلى معهد ناصر ومستشفى شبرا العام ومستشفى هيئة السكة الحديد.

حوادث سابقة

يذكر أن مصر شهدت في فبراير من العام الماضي حريقا ضخما في محطة القطارات الرئيسية بميدان رمسيس بقلب العاصمة المصرية، أسفر عن سقوط 22 قتيلاً وعشرات المصابين.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان رسمي حينها، أن سبب الحادث يعود لانحدار أحد القطارات واصطدامه بالرصيف، ما نتج عنه سقوط العديد من القتلى والمصابين.

وتنوعت حوادث القطارات في مصر خلال السنوات الماضية ما بين حريق وتصادم، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كان أعنفها حادث حريق قطار الصعيد عام 2002 الذي وقع عند منطقة العياط وأسفر عن سقوط 350 قتيلا وتفحم جثثهم، واصطدام قطارين في قليوب شمال القاهرة في 2007 أسفر عن سقوط 58 قتيلا وعشرات المصابين، وتصادم في العياط في أكتوبر من العام 2009 أسفر عن سقوط 30 قتيلا.

كما شهدت مدينة منفلوط بأسيوط عام 2002 حادث اصطدام قطار بحافلة مدرسية، أسفر عن مقتل 50 تلميذا.

إلى ذلك، وقع حادث بين قطارين في الإسكندرية عام 2017 أسفر عن مقتل41 راكبا.