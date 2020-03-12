تصادم بين قطاري ركاب في القاهرة.. وإصابة 13راكبا

اصطدم قطارا ركاب على خط الصعيد في مصر. وتصادم القطاران اللذان يحملان رقم 991 و989 القادمين من الصعيد في اتجاه القاهرة، بين محطتى إمبابة ورمسيس، ما أسفر عن إصابة 13 راكباً.

وذكر شهود عيان لـ "العربية.نت " أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث.

تعليق الرحلات

إلى ذلك، قررت هيئة السكك الحديدية إيقاف جميع الرحلات لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب. وأعلنت في بيان أنها قررت إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على ارواح الركاب

كما أوضحت أن إلى التصادم وقع بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ ومؤخرة قطار ٩٩١ القادم من سوهاج إلى القاهرة والذي كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة، ونتج عن ذلك بعض الإصابات.

من جهته، أعلن خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ارسالـ ١٧ سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، مشيرا إلى أن رئيس هيئة الاسعاف متواجد في مكان الحادث بتعليمات من وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد . وأضاف أنه يوجد ١٣ مصابا ولا وفيات، وقد تم نقل المصابين إلى معهد ناصر ومستشفى شبرا العام ومستشفى هيئة السكة الحديد.

