مجلس الوزراء: مصر تشهد أسوأ طقس منذ 40 عاماً

أكد مجلس الوزراء المصري أن البلاد تشهد أسوأ طقس منذ ما يقرب من 40 عاماً.

وخلال ترؤسه غرفة إدارة الأزمات، اليوم الجمعة، لمتابعة سوء الأحوال الجوية، وجه رئيس الوزراء الشكر لجميع العاملين بأجهزة الدولة على التعامل في هذه الظروف المناخية الاستثنائية، وقرر تكليف جميع المحافظين بمنح إجازة للمدارس والجامعات غدا السبت، حتى تستطيع الأجهزة المعنية التعامل مع آثار وتداعيات الأمطار الغزيرة.

وقال مصطفى مدبولى إن مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقرب من 35 أو 40 عاما، مضيفا أنه يوجد تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة في تاريخ البلاد.

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وأضاف رئيس الوزراء المصري أنه نتج عن تلك الظروف الجوية 20 حالة وفاة على مستوى الجمهورية، مقدما واجب التعازي لأسرهم وذويهم.

وأوضح أنه تم إيقاف حركة القطارات والمترو، خاصة عقب حادث القطار الذي وقع أمس، حفاظاً على أرواح المواطنين، كما تم إيقاف حركة السفن، خاصة القادمة من السويس إلى منطقة الشمال بسبب شدة الرياح.

وأكد مدبولي أن البلاد بحاجة إلى إعادة تخطيط بعض شبكات الصرف لتستوعب المياه الناتجة عن مثل تلك الظروف الاستثنائية، خاصة مع التغيرات المناخية في مصر حاليا، مشيرا إلى أنه يتم حالياً بذل جهد كبير لتطوير مجاري السيول في مختلف المحافظات.