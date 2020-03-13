مصر.. الظروف الجوية توقف حركة الطيران الداخلية

رغم فتح مطار الأقصر أمام حركة الملاحة الجوية إلا أنه بحلول الظهر لم يتمكن ركاب الطائرات المتجهة إلى القاهرة من الإقلاع لظروف جوية محيطة بمطار القاهرة الدولي، طبقا لمسؤولي الطيران في مطار الأقصر.

وبقي ركاب شركة "نايل إير" داخل طائرتهم منتظرين على مدرج مطار الأقصر الإذن بالإقلاع، بينما كان ركاب رحلة 362 لشركة مصر للطيران أفضل حالا، إذ بقوا على مقاعد صالة السفر في انتظار ركوب الطائرة.

وقال علي عباس، مسافر مصري على متن الرحلة، إنه لا يشعر بأي قلق، والأهم عنده هو الوصول "بسلامة الله حتى لو متأخرا، وكل اللي يجيبه ربنا كويس"؛ بينما تململ ج. ف. السائح البريطاني العائد للقاهرة بصحبة زوجته نظرا لارتباطهما بمواصلة رحلة العودة من القاهرة إلى مطار هيثرو في لندن، وقال إنه يشعر بالقلق من أن يتأخرا على رحلتهما التالية للعودة لبلادهما.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قد أعلن للصحافيين صباح الجمعة، انتظام أعمال الملاحة الجوية بمطار الأقصر الدولي حيث انتظمت حركة الطائرات الدولية والمحلية من وإلى الأقصر.

وأوضح أنه وصل إلى مطار الأقصر عدد 4 رحلات على متنها سياح من مختلف الجنسيات، وكذلك غادرت هذه الرحلات وعلى متنها ركاب من مختلف الجنسيات أيضا إلى مطار القاهرة.

وأكد محافظ الأقصر تحسن الأحوال الجوية على مستوى محافظة الأقصر ووضوح الرؤية بشكل أكبر عما كان عليه الأوضاع أمس الخميس، مناشدا المواطنين الالتزام بكافة إجراءات السلامة العامة فيما يتعلق بالالتزام بقواعد المرور والالتزام بتحذيرات شركة الكهرباء.