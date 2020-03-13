مصر ترد على 8 شائعات حول كورونا أثارت قلق المواطنين

نفى مجلس الوزراء المصري 8 شائعات تم تداولها على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا وأثارت قلقاً كبيراً.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً اليوم الجمعة، للرد على هذه الشائعات.

ونفى وجود حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد بين طلاب المدن الجامعية، مشدداً على أن كافة المدن الجامعية خالية تماماً من أي فيروسات وبائية.

وأكد المركز كذلك أنه لا توجد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الفرق الطبية المخالطة للمصابين، مشيراً إلى التزام الفرق الطبية بطرق مكافحة العدوى في المستشفيات، وإلى إخضاع عناصرها للفحص الطبي بشكل مستمر.

وأشار كذلك إلى أنه لم يتم إجبار أي من أعضاء الفرق الطبية على العمل بمستشفيات العزل بأي من محافظات مصر، موضحاً أن العمل داخل هذه المستشفيات اختيارياً وليس إلزامياً.

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في سياق متصل، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب المخاوف من كورونا، مضيفاً أن الامتحانات ستُعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المقررة.

كما ذكر أنه لم يتم رفع الغياب بالمدارس كإجراء احترازي للتعامل مع فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة التزام كافة المدارس برصد نسب حضور الطلاب وموافاة الوزارة بها يومياً.

ونفى المركز الإعلامي أيضاً ما تردد بشأن وقف زيارة المناطق الأثرية بالأقصر، مشيراً إلى أن حركة السياحة بكافة المحافظات السياحية تسير بشكل منتظم، مع تشديد الإجراءات الوقائية بكافة المنشآت السياحية.

كما أكد المركز أنه لا يوجد ما يسمى بـ"تحليل PCR مستعجل" للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بمبلغ 2500 جنيه، موضحاً أن تكلفة التحليل هي 1050 جنيهاً فقط للمواطن المصري، و70 دولاراً للأجنبي، دون أي هامش ربح.

ونفى المركز أخيراً شائعات ترددت حول توجيهات صدرت من الحكومة لفرق طبية لتعقيم المنازل ضد فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء المصري قد شدد على اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع بشأن فيروس كورونا.

وألقت وزارة الداخلية القبض على 3 أشخاص بتهمة بث شائعات حول حالات إصابة بكورونا.

من جهتها، قررت جامعة الأزهر اتخاذ إجراءات عقابية تجاه طالب نشر على صفحته على مواقع التواصل ما يفيد بوجود إصابات بفيروس كورونا داخل المدينة الجامعية لطلاب الأزهر.