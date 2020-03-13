"العربية.نت" تكشف تفاصيل أول مصرية توفيت بكورونا

مع إعلان وزارة الصحة المصرية مساء الخميس عن وفاة سيدة مصرية بفيروس كورونا، كشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن السيدة تدعى عطيات السيد إبراهيم من قرية السامحية الكبرى التابعة لمدينة بلقاس، وعانت من مشكلات بالجهاز التنفسي منذ عدة أيام، اتجهت على أثرها لعيادة طبيب في المدينة، الذي اشتبه بإصابتها وقام بتحويلها لمستشفى الصدر بالمنصورة.

وقالت المصادر إنه جرى سحب عينات منها وتبين حملها لكورونا ومن ثم تقرر نقلها إلى مستشفى العزل إلا أنها توفيت بعد ساعات قليلة.

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إلى ذلك ذكر عدد من أهالي السيدة أنها كانت تقيم مع أسرة بالقرية لمدة 3 أيام، حيث شاركتهم واجب العزاء في وفاة ابنهم الذي كان يقيم في ميلانو، وجاءت زوجته الإيطالية بجثمانه لدفنه في مسقط رأسه، وتبين بعد ذلك أن هذه الإيطالية كانت مصابة بالفيروس.

وقال الأهالي إنه تم سحب عينات من 6 من المخالطين للحالة المتوفية من أسرتها، وتم عزلهم بمنازلهم تحت المتابعة لمدة 14 يوماً، كما تم سحب عينات من الطاقم الطبى الذي تعامل معها أثناء وجودها بمستشفى الصدر، إضافة إلى الأطباء الذين ترددت عليهم بالعيادات الخاصة، وتم وضع الجميع تحت العزل الذاتي والمتابعة لمدة 14 يوماً.

كما انتقل فريق طبي وقائي إلى القرية لتطهير منزل السيدة وجميع الأماكن التي ترددت عليها.

13 إصابة جديدة

يشار إلى أن وزارة الصحة في مصر كانت أعلنت أن البلاد سجلت الخميس 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها حالة وفاة.

وأشار مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا، من بينهم 6 حالات بدون أي أعراض، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً.

كما أوضح مجاهد أن من ضمن الحالات 10 مصريين و3 أجانب من جنسيات مختلفة، لافتاً إلى أن هناك حالة بينهم توفيت الخميس.

شفاء 20

إلى ذلك قال إن حالة الوفاة هي لسيدة مصرية تبلغ من العمر 60 عاماً من محافظة الدقهلية، استقبلها مستشفى صدر المنصورة صباح الأربعاء وهي تعاني من التهاب رئوي حاد، وعلى الفور تم سحب عينة لها وجاءت النتيجة إيجابية لكورونا مساء الأربعاء، وتم نقلها إلى مستشفى العزل، وتوفيت الخميس.

وكشف مجاهد عن أن إجمالي عدد المصابين بكورونا الذين تم تسجيلهم في مصر حتى الخميس هو 80 حالة، شفي منهم 20 وخرجوا من مستشفى العزل، إضافة إلى حالتي وفاة هما السيدة المصرية التي توفيت الخميس، والألماني الذى توفي الأحد الماضي.