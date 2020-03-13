13 إصابة جديدة بكورونا في مصر.. بينها حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة في مصر أن البلاد سجلت الخميس 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها حالة وفاة.

وأشار مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، إلى تسجيل 13 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا، من بينهم 6 حالات بدون أي أعراض، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً.

كما أوضح مجاهد أن من ضمن الحالات 10 مصريين و3 أجانب من جنسيات مختلفة، لافتاً إلى أن هناك حالة بينهم توفيت الخميس.

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إلى ذلك قال إن حالة الوفاة هي لسيدة مصرية تبلغ من العمر 60 عاماً من محافظة الدقهلية، استقبلها مستشفى صدر المنصورة صباح الأربعاء وهي تعاني من التهاب رئوي حاد، وعلى الفور تم سحب عينة لها وجاءت النتيجة إيجابية لكورونا مساء الأربعاء، وتم نقلها إلى مستشفى العزل، وتوفيت الخميس.

وكشف مجاهد عن أن إجمالي عدد المصابين بكورونا الذين تم تسجيلهم في مصر حتى الخميس هو 80 حالة، شفي منهم 20 وخرجوا من مستشفى العزل، إضافة إلى حالتي وفاة هما السيدة المصرية التي توفيت الخميس، والألماني الذى توفي الأحد الماضي.

كما أكد مجدداً عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بكورونا في جميع محافظات البلاد سوى ما تم الإعلان عنه، لافتاً إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فوراً، بكل شفافية طبقاً للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

هذا وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد الجوية، البرية، البحرية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. وتم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن كورونا والأمراض المعدية.